«Калашников» разработал многопульные патроны для борьбы с дронами

10:00, 10 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
«Калашников» разработал многопульные патроны для борьбы с дронами
#Ижевск #Удмуртия #вооружение
Источник фото: концерн «Калашников»
Боеприпасы прошли испытания.

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» разработал и успешно испытал новые 5,45-мм многопульные патроны, предназначенные для поражения беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе акционерного общества.

Боеприпас создан для автоматов Калашникова, в частности АК-12. При выстреле снаряд разделяется на несколько поражающих элементов, что повышает вероятность попадания в маневрирующую воздушную цель. На испытаниях патроны показали эффективность против FPV-дронов: при попадании у беспилотников выходили из строя двигатели, аккумуляторы и электроника, что приводило к падению аппарата.

Новый патрон по размерам идентичен стандартному боеприпасу 5,45×39 мм и совместим со штатными магазинами АК-12. Боец может снаряжать магазин только многопульными патронами либо чередовать их с обычными для ведения огня по живой силе.

Разработка носит инициативный характер. В настоящее время концерн отрабатывает конструкцию патрона и технологию его серийного производства.

