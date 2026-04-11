Ижевск. Удмуртия. Техническая готовность ледового дворца «Ижсталь» составляет 72%. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Сейчас работы ведутся одновременно на всех участках, ежедневно на объекте трудятся более 100 специалистов. Основные усилия сосредоточены на ледовой арене: строители уже полностью смонтировали борта и видеокуб, начали подготовку под чистовую заливку трибун и завершают установку финишных звукоизолирующих панелей. Плиточные и малярные работы идут на цокольном этаже. Также проведены пусконаладочные работы холодильного оборудования.

«Мы ещё в конце прошлого года предупреждали болельщиков, что не будем называть точные сроки. Объект старый, и в процессе реконструкции постоянно выявляются скрытые дефекты, что требует дополнительного времени и ресурсов. Мы не стали делать на «троечку» — решили отработать на максимум и устранить все возможные недочёты», — подчеркнул глава Удмуртии Александр Бречалов.

Подрядчик заверяет, что все работы на объекте завершат к началу нового хоккейного сезона.

«Ничто не должно помешать выполнению этих сроков, но точную дату называть не буду», — заявил Александр Бречалов.

Напомним, что реконструкция ледового дворца стартовала летом 2022 года. Изначально открыть объект планировали в 2024 году, но в этот год сроки перенесли на декабрь 2025 - январь 2026 года. Затем сообщалось, что строители хотят закончить реконструкцию раньше, но это сделать не удалось. Так как были выявлены очень серьёзные дефекты, работы запланировали завершить в первой половине 2026 года.