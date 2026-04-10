Ижевск. Удмуртия. В Ижевске машина сбила женщину-пешехода, которая решила идти не по тротуару, а по проезжей части. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 9 апреля около 09:40 напротив дома №144 по улице Пушкинской. 40-летняя женщина-водитель «Чери Тигго» при повороте налево во двор дома сбила пешехода.

Отмечается, что 57-летняя женщина шла по проезжей части дороги, хотя рядом проложен тротуар. Она получила травмы и была госпитализирована.