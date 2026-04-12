Погрузка на железной дороге в Удмуртии выросла за счёт поставок нефти и нефтепродуктов

#Ижевск\n#Удмуртия\n#товары\n#экономика\n#РЖД
Источник фото: ИА «Сусанин»
Также отмечается рост отгрузки стройматериалов.

Ижевск. Удмуртия. В январе-марте 2026 года погрузка на железнодорожных линиях «РЖД» в Удмуртии составила 386,4 тысячи тонн. Это на 8,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Рост был обеспечен увеличеним поставок нефти и нефтепродуктов, занимающих основную долю в структуре отгрузки. За три месяца железной дорогой отправлено 180,5 тысячи тонн, на 29,8% больше, чем годом ранее.

Кроме того, за отчетный период со станций Удмуртии отправили 108,2 тысячи тонн лесогрузов (снижение на 0,9%), 61,7 тысячи тонн черных металлов (снижение на 7,3%) и 10,6 тысячи тонн строительных грузов, объем которых вырос более чем в два раза.

