Ижевск. Удмуртия. «Ижводоканал» приступил к модернизации водопровода диаметром 400 мм на улице 10 лет Октября в районе торгового центра «Омега». Ом этом сообщили в муниципальном предприятии.

Как рассказал мастер подрядной организации Вадим Саляхов, при ремонте используется бестраншейный метод, чтобы избежать множественных перекопов. Из 300 запланированных метров водопровода уже обновлена треть: протянут полимерно-тканевый рукав и смонтирована новая арматура. Полностью завершить работы планируется в течение второго квартала текущего года.





