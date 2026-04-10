Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отменили субботник, запланированный на 11 апреля. Причиной стало ухудшение погодных условий, сообщили в администрации города.

Общегородские субботники состоятся позже — 18 и 25 апреля. Они пройдут во всех районах Ижевска, присоединиться к уборке могут все желающие.

Горожане, которые хотят организовать уборку муниципальных территорий, могут обратиться в администрацию своего района. Там помогут с инвентарем и организуют вывоз собранного мусора.