Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили мошенников, продававших фильтры для воды под видом сотрудников «Ижводоканала». Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Устиновский райсуд Ижевска вынес приговор по уголовному делу в отношении шести участников организованной группы в возрасте от 28 до 48 лет. Они признаны виновными по статье части 4 статье 159 УК РФ «Мошенничество». Двое организаторов преступной группы по ряду эпизодов осуждены также за организацию данных преступлений.

Суд установил, что в 2022 году подсудимые, действуя в составе организованной преступной группы, продавали гражданам фильтры для воды мошенническим путём. Злоумышленники представлялись сотрудниками МУП Ижевска «Ижводоканал» и сообщали потерпевшим ложную информацию о том, что вода, подаваемая в квартиры, технически непригодна для употребления и опасна для здоровья. Под этим предлогом они убеждали граждан приобрести фильтры для очистки воды по цене, значительно превышающей среднерыночную.

От действий организованной группы пострадало 74 человека преимущественно пожилого возраста. Размер ущерба, причинённого каждому потерпевшему, составил от 12 до 29 тыс. руб., а общий ущерб превысил 1 миллион руб.

Суд назначил одному из организаторов преступной группы наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, второму организатору — 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, одному из участников преступной группы — 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, остальным трём участникам — 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и 2 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших. По ряду исков производство прекращено в связи с полным возмещением ущерба. Некоторые иски оставлены без рассмотрения.