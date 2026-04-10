Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начали сбор материалов для открытия региональной «Стены Памяти» (16+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Стать участником акции может любой желающий, достаточно прислать фотографию героя своей семьи и его биографию на электронную почту Волонтёров Победы Удмуртии: udmurtia@volonterypobedy.ru. Сделать это можно до 20 апреля. Принимаются данные о героях Великой Отечественной войны и тружениках тыла.

Каждая фотография пройдет модерацию. Если ранее жители уже отправляли информацию, то вновь это делать не нужно.

9 мая во всех муниципалитетах Удмуртии откроются свои «Стены Памяти» с фотографиями. Узнать, где они будут расположены, можно в группе Волонтёров Победы Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Самая большая региональная «Стена Памяти» (16+) откроется 9 мая в 09:00 в Сквере Победы в Ижевске. В 2025 году на ней разместили 4 тыс. фотографий героев Великой Отечественной войны.