Жители Удмуртии вновь могут разместить фотографии своих предков на региональной «Стене Памяти»

11:40, 10 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#память\n#фотографии\n#Великая Отечественная война
Источник фото: ИА «Сусанин»
Традиционно она откроется в Сквере Победы в Ижевске 9 мая.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начали сбор материалов для открытия региональной «Стены Памяти» (16+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Стать участником акции может любой желающий, достаточно прислать фотографию героя своей семьи и его биографию на электронную почту Волонтёров Победы Удмуртии: udmurtia@volonterypobedy.ru. Сделать это можно до 20 апреля. Принимаются данные о героях Великой Отечественной войны и тружениках тыла.

Каждая фотография пройдет модерацию. Если ранее жители уже отправляли информацию, то вновь это делать не нужно.

9 мая во всех муниципалитетах Удмуртии откроются свои «Стены Памяти» с фотографиями. Узнать, где они будут расположены, можно в группе Волонтёров Победы Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Самая большая региональная «Стена Памяти» (16+) откроется 9 мая в 09:00 в Сквере Победы в Ижевске. В 2025 году на ней разместили 4 тыс. фотографий героев Великой Отечественной войны. 

