Более 10 тысяч медиков Удмуртии получают специальную выплату от Соцфонда

18:03, 12 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выплаты\n#медики
Источник фото: ИА «Сусанин»
Размер выплаты составит от 4,5 до 50 тысяч рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии специальную ежемесячную выплату получат 10 228 медицинских работников региона. С начала 2026 года на эти цели направлено более 400 миллионов рублей, что на 7 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Соцфонда РФ по Удмуртии.

Выплату получают медики первичного звена, центральных районных, участковых больниц, а также работники скорой помощи. Размер выплаты составляет от 4,5 до 50 тысяч рублей и зависит от категории специалиста и численности населения в месте работы. Максимальную сумму — 50 тысяч рублей — получают врачи, а до 30 тысяч — средний медперсонал в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек. Для более крупных городов выплаты ниже.

