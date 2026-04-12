Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии специальную ежемесячную выплату получат 10 228 медицинских работников региона. С начала 2026 года на эти цели направлено более 400 миллионов рублей, что на 7 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Соцфонда РФ по Удмуртии.

Выплату получают медики первичного звена, центральных районных, участковых больниц, а также работники скорой помощи. Размер выплаты составляет от 4,5 до 50 тысяч рублей и зависит от категории специалиста и численности населения в месте работы. Максимальную сумму — 50 тысяч рублей — получают врачи, а до 30 тысяч — средний медперсонал в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек. Для более крупных городов выплаты ниже.