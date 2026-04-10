Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за январь 2026 года среднемесячная начисленная зарплата составила 82 306 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

По этому показателю республика заняла третье место среди регионов Приволжского федерального округа, уступив Пермскому краю (83 098 рублей) и Татарстану (92 458 рублей).

Всего в Удмуртии насчитывается 458,8 тыс. работников. Из них 29,5% работают в отрасли обрабатывающего производства. При этом больше всего в республике зарабатывают работники сферы ИТ (118 683 рублей), добычи полезных ископаемых (111 728 рублей) и финансов (111 457).

Отмечается, что средняя зарплата в регионе выросла на 15,1% по сравнению с январём 2025 года. При этом реальная заработная плата (с учётом инфляции) увеличилась лишь на 8%.

Напомним, в декабре 2025 года средняя зарплата составила 101 962 рублей.