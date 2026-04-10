Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пресекли противоправную деятельность двух граждан России, причастных к покушению на межрегиональный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба УФСБ по УР, фигурантов задержали сотрудники ведомства в лесном массиве Ижевска при изъятии из тайника мефедрона массой 4,5 кг.

Уголовное дело возбудили по статье 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Фигурантов поместили в СИЗО.

Отметим, что им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.