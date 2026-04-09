Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии стартовал ремонт Удмуртской государственной филармонии и колледжа культуры. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

Напомним, подготовка к ремонту филармонии началась в конце октября прошлого года.

В 2026 году строители заменят крышу и обновят фасад здания, в следующем — ремонт перейдёт внутрь. Работы проходят по нацпроекту «Семья».

«Каждый год сюда на концерты приходят около 200 тыс. человек — музыке нужно достойное «обрамление», — подчеркнул глава Удмуртии.

Преобразится и республиканский колледж культуры. Ранее мы писали, что здесь подрядчику предстоит обновление здания в два этапа.

Строители приступили к делу на этой неделе. За два года планируют сменить кровлю, окна и витражи, отремонтировать коридоры и концертный зал. В зале также появится новое оборудование. Финансирует эти работы сама республика.