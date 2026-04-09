В Ижевске начали ремонт филармонии и колледжа культуры

17:50, 09 апреля, 2026
Максим Александров
В Ижевске начали ремонт филармонии и колледжа культуры
17:50, 09 апреля, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#Удмуртская государственная филармония\n#культура\n#ремонт
Источник фото: глава Удмуртии Александр Бречалов
Работы планируют завершить за два года.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии стартовал ремонт Удмуртской государственной филармонии и колледжа культуры. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

Напомним, подготовка к ремонту филармонии началась в конце октября прошлого года.  

В 2026 году строители заменят крышу и обновят фасад здания, в следующем — ремонт перейдёт внутрь. Работы проходят по нацпроекту «Семья».

«Каждый год сюда на концерты приходят около 200 тыс. человек — музыке нужно достойное «обрамление», — подчеркнул глава Удмуртии. 

Преобразится и республиканский колледж культуры. Ранее мы писали, что здесь подрядчику предстоит обновление здания в два этапа. 

Строители приступили к делу на этой неделе. За два года планируют сменить кровлю, окна и витражи, отремонтировать коридоры и концертный зал. В зале также появится новое оборудование. Финансирует эти работы сама республика.

