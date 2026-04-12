В Ижевске начинается подготовка народного хора ко Дню Победы

11:19, 12 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск
#Удмуртия
#хор
Источник фото: администрация Ижевска
Стать участниками акции могут все желающие.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартует подготовка народного хора «ZA отцов и сыновей» (18+) к празднованию Дня Победы. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

Акция проходит уже шщестой год. По традиции к ней могут присоединиться все желающие.

Участники исполнят семь песен: «Священная война», «Вечер на рейде», «Песенка фронтового шофера», «Катюша», «Казаки в Берлине», «День Победы» и «Бессмертный полк» Олега Газманова. Также прозвучат гимн Фонда «Защитники Отечества» и гимн России. 

Первая репетиция пройдёт 14 апреля в 18:00 у здания городской администрации. Следующие состоятсяя 21, 28 апреля и 5 мая. Генеральная репетиция запланирована на 7 мая на Набережной Ижевского пруда.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

