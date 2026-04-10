В честь 266-летия Ижевска в городе проведут первый массовый экскурсионный марш

08:30, 10 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
138
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздник
Источник фото: ИА «Сусанин»
340 школьников пройдут по трём новым экскурсионным маршрутам.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск 10 апреля отпразднует своё 266-летие со дня основания. Об этом сообщает администрация Ижевска.

В честь праздника в городе устроят первый массовый экскурсионный марш (12+). В нем примут участие 340 победителей и участников онлайн‑викторины «Тайны города Ижевска». Отмечается, что в этот раз в викторине участвовало в пять раз больше ребят, чем в 2025 году — 5 300 учеников из 75 школ города.

10 апреля школьники познакомятся поближе с историей и достопримечательностями города. Для этого они пройдут по трём тематическим маршрутам:

  • «Ижевск — город трудовой доблести» — этот маршрут разработали юные экскурсоводы;
  • «Прогулки с Ижиками» — экскурсия от Музея города Ижевска;
  • «Часовня Великомученицы Екатерины» — маршрут, который составили профессиональные экскурсоводы вместе с главой Ижевска Дмитрием Чистяковым.

Также в 12:00 на площади у памятника «Ижевским Оружейникам» начнётся театрализованное открытие с историческими персонажами (0+). Перед горожанами выступят актёры муниципального театра «Молодой человек». 

