На карте «2ГИС» отметили место с уникальным «природным надгробием» на Северном кладбище Ижевска
16:12, 09 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#Северное кладбище
Вросшую в дерево фотографию неизвестной девушки обнаружили осенью 2024 года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на карте «2ГИС» отмечено место уникального «природного надгробия», которое находится на Северном кладбище.

Напомним, осенью 2024 года часть территории Северного кладбища расчистили от сухостоя и валежника. Во время исследования освобождённой от зарослей территории горожане наткнулись на спил дерева, в котором оказался вросший в ствол надгробный снимок безымянной девушки.

Энтузиасты отделили лицевую часть спила с фотографией, обработали её защитными лаками и весной 2025 года вернули на место, повесив снимок незнакомки на стоящее рядом дерево.

Теперь взглянуть своими глазами на уникальный памятник могут все желающие. Оно отмечено на карте «2ГИС» как «Могила Незнакомки». Находится объект недалеко от памятника «Скорбь».

Добавим, что посещать Северное кладбище лучше в компании, соблюдая меры защиты от клещей.

