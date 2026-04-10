Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Врачи Удмуртии провели сложную операцию, сохранив жизнь матери и ребенка при опасной патологии

09:45, 10 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск
#Удмуртия
#операция
Источник фото: ИА «Сусанин»
Женщине грозило сильное кровотечение.

Ижевск. Удмуртия. Врачи 1-й РКБ в Удмуртии спасли 35-летнюю пациентку с тяжелым осложнением беременности — полным предлежанием плаценты. Женщине грозила большая кровопотеря и удаление матки, но благодаря гибридной операции удалось сохранить ей здоровье и репродуктивную функцию, сообщили в региональном Минздрава.

Операцию провели в два этапа. Сначала акушеры-гинекологи выполнили кесарево сечение, извлекли мальчика весом более 2500 граммов и передали неонатологам. Сразу после этого хирург через прокол в предплечье заблокировал маточные артерии, что позволило предотвратить опасное кровотечение.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

