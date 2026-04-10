Ижевск. Удмуртия. Врачи 1-й РКБ в Удмуртии спасли 35-летнюю пациентку с тяжелым осложнением беременности — полным предлежанием плаценты. Женщине грозила большая кровопотеря и удаление матки, но благодаря гибридной операции удалось сохранить ей здоровье и репродуктивную функцию, сообщили в региональном Минздрава.

Операцию провели в два этапа. Сначала акушеры-гинекологи выполнили кесарево сечение, извлекли мальчика весом более 2500 граммов и передали неонатологам. Сразу после этого хирург через прокол в предплечье заблокировал маточные артерии, что позволило предотвратить опасное кровотечение.