Ижевск. Удмуртия. Жители дома № 45 на Заречном шоссе обратились в Народный фронт с жалобой на разбитый межквартальный проезд. Дорога ведет к школе и детской поликлинике.

По словам местных жителей, в конце прошлого года подрядчик «ИжАвтоСнаб» отсыпал проезд щебнем, но такого ремонта хватило на месяц.

В организации подтвердили факт проведения работ, пояснив, что отсыпка обходится в шесть раз дешевле полноценного ремонта, а гарантийный срок на нее не предусмотрен.

При этом, по информации Народного фронта, разнарядки от Службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска на ремонт данного участка в предстоящий летний сезон пока не поступало. Общественники направили обращение с просьбой включить проезд в план объезда комиссией и провести качественный ремонт.



