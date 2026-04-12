Ижевчане пожаловались на разбитый проезд к школе и поликлинике на Заречном шоссе
#Ижевск
#Удмуртия
#дороги
Источник фото: Скриншот из видео
Отсыпка дороги щебнем помогла исправить ситуацию лишь на месяц.

Ижевск. Удмуртия. Жители дома № 45 на Заречном шоссе обратились в Народный фронт с жалобой на разбитый межквартальный проезд. Дорога ведет к школе и детской поликлинике.

По словам местных жителей, в конце прошлого года подрядчик «ИжАвтоСнаб» отсыпал проезд щебнем, но такого ремонта хватило на месяц.

В организации подтвердили факт проведения работ, пояснив, что отсыпка обходится в шесть раз дешевле полноценного ремонта, а гарантийный срок на нее не предусмотрен.

При этом, по информации Народного фронта, разнарядки от Службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска на ремонт данного участка в предстоящий летний сезон пока не поступало. Общественники направили обращение с просьбой включить проезд в план объезда комиссией и провести качественный ремонт.


 

