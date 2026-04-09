Ижевск. Удмуртия. Неустойчивая погода с осадками сохранится в республике до конца недели, сообщает удмуртский Гидрометцентр. Сегодня и завтра ожидаются дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица и местами снежный накат.

В пятницу ночью температура опустится до 0...-5 °С, днем воздух прогреется до +3...+8 °С на севере и до +8...+13 °С на юге. В субботу небольшие осадки вероятны лишь ночью, а днем они прекратятся.

С 12 апреля начнёт теплеть. В воскресенье осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +9...+14 °С. В понедельник, 13 апреля, потеплеет до +11...+16 °С.