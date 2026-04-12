Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

В Ижевске сбили 65-летнюю женщину на пешеходном переходе

#Ижевск\n#пешеход\n#смертельное ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
По предварительным данным, она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Ижевск. Удмуртия. Женщину сбили на пешеходном переходе в Ижевске вечером 12 апреля. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.  

Пешехода сбили на улице 40 лет Победы около дома 10а по улице Татьяны Барамзиной примерно в 18:40. За рулём автомобиля «Шкода Рапид» находился 21-летний молодой человек. 65-летняя пенсионерка шла по пешеходному, когда, по предварительным данным, горел красный сигнал светофора. 

Травмы, которая получила пешеход, оказались несовместимы с жизнью. Женщина скончалась.

ГАИ выясняет причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, в ноябре прошлого года на улице 40 лет Победы сбили 18-летнюю девушку. Она тоже переходила дорогу на «красный», а в марте этого года водитель «Лады» спровоцировал ДТП с четырьмя пострадавшими. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

