Ижевск. Удмуртия. Женщину сбили на пешеходном переходе в Ижевске вечером 12 апреля. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Пешехода сбили на улице 40 лет Победы около дома 10а по улице Татьяны Барамзиной примерно в 18:40. За рулём автомобиля «Шкода Рапид» находился 21-летний молодой человек. 65-летняя пенсионерка шла по пешеходному, когда, по предварительным данным, горел красный сигнал светофора.

Травмы, которая получила пешеход, оказались несовместимы с жизнью. Женщина скончалась.

ГАИ выясняет причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, в ноябре прошлого года на улице 40 лет Победы сбили 18-летнюю девушку. Она тоже переходила дорогу на «красный», а в марте этого года водитель «Лады» спровоцировал ДТП с четырьмя пострадавшими.