Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовал сезон пешеходных экскурсий (6+). Об этом сообщает официальный республиканский туристский портал Удмуртии «Путешествуй по Удмуртии».

Бесплатные экскурсии будут проводить по субботам, один раз в две недели в апреле и мае. Во время познавательных прогулок можно будет узнать малоизвестные истории привычных улиц, услышать городские легенды и необычные факты и взглянуть на Ижевск глазами знатока города.

Первая экскурсия «Ижевск: от ружей — к звёздам» прошла 11 апреля. Темы следующих встреч пока не разглашаются, но известно, что они пройдут 25 апреля, 16 мая, 30 мая.

Количество мест на экскурсиях ограничено, поэтому желающим нужно зарегистрироваться по ссылке.

Напомним, что в парках Ижевска стартовал образовательный проект «Прогулки с учёными» (6+). В рамках него все желающие могут посетить бесплатные лекции от учёных УдГУ под открытым небом.