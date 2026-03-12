Закрыть
#Удмуртия #Ижевск #Можга
В Уве перед началом паводка разберут временный мост у лесозавода

11:19, 12 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ува\n#Удмуртия\n#паводок
Источник фото: ИА «Сусанин»
Трубы, на которых установлен мост, засорены и могут привести к подтоплению домов.

Ува. Удмуртия. Жительница Увы Елена В. обратила внимание властей на опасное состояние временного моста в районе лесозавода. Поводом для беспокойства стало приближение паводка и засоренность конструкций.

В комментариях под постом главы района женщина написала, что мост установлен слишком низко, а трубы, на которых он держится, еще с осени забиты мусором. По ее мнению, это может привести к подтоплению жилых домов.

В администрации Увинского района ответили, что мост демонтируют до прихода большой воды. Паводок ожидается в конце марта – начале апреля.

