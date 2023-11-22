Десятки школьных маршрутов остановили в районах Удмуртии из-за снегопадов

Ижевск. Удмуртия. В части городов и районов Удмуртии принято решение частично или полностью отказаться сегодня, 22 ноября, от перевозок детей по школьным маршрутам. Об этом сообщил премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов в соцсетях.

Это Ижевск и Воткинск, а также Воткинский, Завьяловский, Игринский, Сарапульский, Селтинский, Якшур-Бодьинский районы. Учащиеся здесь переведены на дистанционное обучение.

Ранним утром о подобной ситуации в соцсетях сообщил и глава Увинского района Владимир Головин.

«На сегодня в связи с тем, что не везде были прочищены школьные маршруты, мы были вынуждены остановить 15 из них; отправить 275 детей на дистант. Надеюсь, что скоро вернёмся к нормальному режиму обучения», — сказал Владимир Головин.

Напомним, глава Ижевска Дмитрий Чистяков также выступил с заявлением — в городе школьникам разрешили оставаться дома, если им тяжело добираться до образовательных учреждений. При этом речь не идёт о переходе на дистант; родителям необходимо предупредить классного руководителя, который отправит ученику домашнее задание.