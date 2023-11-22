Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид Ижевский «Дом №1» Лонгрид

Десятки школьных маршрутов остановили в районах Удмуртии из-за снегопадов

15:15, 22 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Десятки школьных маршрутов остановили в районах Удмуртии из-за снегопадов
15:15, 22 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
1850
0
#Удмуртия\n#школьники\n#автобус\n#уборка снега
Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по УР
1850
0

Сотни учащихся перешли на дистанционное обучение.

Ижевск. Удмуртия. В части городов и районов Удмуртии принято решение частично или полностью отказаться сегодня, 22 ноября, от перевозок детей по школьным маршрутам. Об этом сообщил премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов в соцсетях.

Это Ижевск и Воткинск, а также Воткинский, Завьяловский, Игринский, Сарапульский, Селтинский, Якшур-Бодьинский районы. Учащиеся здесь переведены на дистанционное обучение.

Ранним утром о подобной ситуации в соцсетях сообщил и глава Увинского района Владимир Головин.

«На сегодня в связи с тем, что не везде были прочищены школьные маршруты, мы были вынуждены остановить 15 из них; отправить 275 детей на дистант. Надеюсь, что скоро вернёмся к нормальному режиму обучения», — сказал Владимир Головин.

Напомним, глава Ижевска Дмитрий Чистяков также выступил с заявлением — в городе школьникам разрешили оставаться дома, если им тяжело добираться до образовательных учреждений. При этом речь не идёт о переходе на дистант; родителям необходимо предупредить классного руководителя, который отправит ученику домашнее задание.

15:15, 22 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
1850
0
#Удмуртия\n#школьники\n#автобус\n#уборка снега