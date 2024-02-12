Более 19 000 тонн снега вывезли с улиц Можги с начала года

Можга. Удмуртия. С начала 2024 года с улиц Можги вывезли 653 самосвала снега — это более 19 000 кубометров. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В муниципалитете отметили, что с помощью привлечённой техники от снежных завалов за минувшие выходные освободили территорию перед школой №5, перекрёстки дорог и улицы.

Продолжается работа и по заявкам жителей. Согласно реестру дорог в городе 260 улиц. По ним проведено 17 циклов уборки дорог от снега. Дорожная сеть составляет 164 км. Свыше 2 500 км дорог расчищено в Можге от снежного покрова.