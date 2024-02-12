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Более 19 000 тонн снега вывезли с улиц Можги с начала года

11:15, 12 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Более 19 000 тонн снега вывезли с улиц Можги с начала года
11:15, 12 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
59
0
#Можга\n#уборка снега
Фото: ИА "Сусанин"
59
0

По всем улицам города проведено 17 циклов уборки.

Можга. Удмуртия. С начала 2024 года с улиц Можги вывезли 653 самосвала снега — это более 19 000 кубометров. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В муниципалитете отметили, что с помощью привлечённой техники от снежных завалов за минувшие выходные освободили территорию перед школой №5, перекрёстки дорог и улицы.

Продолжается работа и по заявкам жителей. Согласно реестру дорог в городе 260 улиц. По ним проведено 17 циклов уборки дорог от снега. Дорожная сеть составляет 164 км. Свыше 2 500 км дорог расчищено в Можге от снежного покрова.

11:15, 12 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
59
0
#Можга\n#уборка снега