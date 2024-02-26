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Службу благоустройства Ижевска оштрафовали за неудовлетворительную очистку дорог и тротуаров от снега

11:30, 26 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Службу благоустройства Ижевска оштрафовали за неудовлетворительную очистку дорог и тротуаров от снега
11:30, 26 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#штраф\n#уборка снега
Фото: ИА «Сусанин»
199
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Было возбуждено дело об административном правонарушении.

Ижевск. Удмуртия. Службу благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска привлекли к административной ответственности за неудовлетворительную уборку снега на дорогах и тротуарах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В прокуратуру с жалобами обратились жители Первомайского района. В результате проведённой проверки выяснилось, что на проезжих частях ряда автодорог и тротуарах толщина снега превышала допустимые значения. Также было отмечено наличие формирования снежных валов.

Прокурор внёс представление руководителю службы благоустройства города. В отношении казённого учреждения возбудили дело об административном правонарушении из-за «несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог».

Службу благоустройства оштрафовали на 100 тыс. рублей.

11:30, 26 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
199
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#штраф\n#уборка снега