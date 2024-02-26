Службу благоустройства Ижевска оштрафовали за неудовлетворительную очистку дорог и тротуаров от снега

Ижевск. Удмуртия. Службу благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска привлекли к административной ответственности за неудовлетворительную уборку снега на дорогах и тротуарах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В прокуратуру с жалобами обратились жители Первомайского района. В результате проведённой проверки выяснилось, что на проезжих частях ряда автодорог и тротуарах толщина снега превышала допустимые значения. Также было отмечено наличие формирования снежных валов.

Прокурор внёс представление руководителю службы благоустройства города. В отношении казённого учреждения возбудили дело об административном правонарушении из-за «несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог».

Службу благоустройства оштрафовали на 100 тыс. рублей.