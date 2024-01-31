МЧС по Удмуртии: если мы будем чистить снег, не будем успевать тушить пожары

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии жалуются, что сотрудники МЧС не помогают чистить территории от снега. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник ГУ МЧС РФ по УР Сергей Пряженцев.

«Жалобы идут, почему-то идут жалобы в МЧС, не знаю почему. Что мы не работаем, мы не чистим снег, мы не вытаскиваем машины из снега и всё остальное. Я скажу абсолютно честно, ни одна наша пожарная машина мимо не проезжает, всегда помогаем. Конечно, если не следует на пожар, там не до вытаскивания машины из снега», — сказал руководитель ведомства.

Он пояснил, что если пожарные и спасатели будут вытаскивать машины и чистить дворы, тогда они могут не успеть на пожар.