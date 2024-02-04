Глава Ижевска обязал дорожников максимально быстро расчистить три пешеходных перехода

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков обязал подрядчиков в ближайшее время очистить от снега три пешеходных перехода. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

4 февраля Дмитрий Чистяков объехал несколько пешеходных переходов, которые в последние дни упоминали местные жители в своих обращениях. Один из них — около коррекционной школы №75 на улице Карла Либкнехта.

«Здесь ситуация вопиющая, глава района, коллеги, прямо сегодня прошу всех подъехать сюда. Друзья, всё это должно быть очищено максимально быстро», — заявил глава города.

Также Дмитрия Чистякова не устроила ситуация на пешеходных переходах на улице Ленина около реабилитационного центра «Адели» и около детской поликлиники №5 на улице Воровского. Мэр дал задание расчистить эти точки к утру понедельника и отметил, что дорожникам следует убрать снег и с тротуара на улице Ленина.

Помимо этого, глава Ижевска ждёт от коллег предложений по поводу расширения улицы Воровского. Здесь долгое время стоит ряд машин, и для плодотворной работы нужно или лучше проинформировать население об уборке или вызывать эвакуатор.

«Для того, чтобы мы активно реагировали, продолжайте писать. У нас созданы бригады, которые максимально быстро стараются выезжать на те места, где серьёзные проблемы. Мы постараемся убрать всё максимально быстро, так и будем работать все ближайшие дни. Спасибо вам за то, что вы помогаете, за то, что являетесь нашими глазами», — обратился к местным жителям Дмитрий Чистяков.