Дорожники приступили к вывозу снега из частного сектора Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Из частного сектора Ижевска начали вывозить снег. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

Работы проводятся в рамках подготовки к паводку. «Делаем всё, чтобы минимизировать риск подтопления домов в местах, где весной каждый год много воды», — отметил Дмитрий Чистяков.

В ночь с 19 на 20 февраля с территории частного сектора Первомайского района было вывезено 1500 куб. м снега. Отмечается, что в 2023 году за сутки с подтопляемой территории вывозили примерно по 500 кубов снега.

Для уборки снежных масс с частного сектора Первомайского и Ленинского районов направлено 40 млн рублей.

Помимо этого, дорожники вывозят снег и с других территорий Ижевска. Текущей зимой они уже отвезли на снегоприемный пункт около 650 тыс. куб. м. снега. Работы продлятся до конца марта.

Напомним, что пик прохождения паводка в Удмуртии ожидается 15-24 апреля.