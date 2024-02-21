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Дорожники приступили к вывозу снега из частного сектора Ижевска

08:30, 21 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Дорожники приступили к вывозу снега из частного сектора Ижевска
08:30, 21 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
313
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега
Фото: ИА «Сусанин»
313
0

На эти цели для Первомайского и Ленинского районов выделено 40 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Из частного сектора Ижевска начали вывозить снег. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков. 

Работы проводятся в рамках подготовки к паводку. «Делаем всё, чтобы минимизировать риск подтопления домов в местах, где весной каждый год много воды», — отметил Дмитрий Чистяков. 

В ночь с 19 на 20 февраля с территории частного сектора Первомайского района было вывезено 1500 куб. м снега. Отмечается, что в 2023 году за сутки с подтопляемой территории вывозили примерно по 500 кубов снега.

Для уборки снежных масс с частного сектора Первомайского и Ленинского районов направлено 40 млн рублей.

Помимо этого, дорожники вывозят снег и с других территорий Ижевска. Текущей зимой они уже отвезли на снегоприемный пункт около 650 тыс. куб. м. снега. Работы продлятся до конца марта.

Напомним, что пик прохождения паводка в Удмуртии ожидается 15-24 апреля

08:30, 21 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
313
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега