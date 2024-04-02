В Устиновском районе Ижевска могут открыть новый снегоприёмный пункт

Ижевск. Удмуртия. ​Глава Удмуртии Александр Бречалов провёл совещание по развитию Ижевской агломерации. Как сообщает пресс-служба администрации города, мэр столицы Удмуртии Дмитрий Чистяков представил на совещании план развития дорожной инфраструктуры.

В частности, летом планируют заключить новые муниципальные контракты с учётом дополнительных участков улично-дорожной сети, также увеличат тарифы на содержание городских дорог.

Параллельно прорабатывается возможность организации ещё одного снегоприёмного пункта — в Устиновском районе города, чтобы оптимизировать логистику вывоза снега в Ижевске, а также строительства снегоплавильных станций. Сейчас в Ижевске есть всего один такой снегоприёмный пункт, он находится в районе улицы Пойма.

В планах муниципалитета — в 2024 году закупить 55 единиц специализированной дорожной техники, которая в дальнейшем будет использоваться при зимней и круглогодичной уборке города. Техника должна поступить на вооружение дорожных служб в ноябре.

Всё это позволит более качественно содержать улично-дорожную сеть в следующий зимний период, уверены в администрации.