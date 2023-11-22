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Ижевским школьникам разрешили заниматься дома из-за погодных условий

13:40, 22 ноября, 2023
Ижевским школьникам разрешили заниматься дома из-за погодных условий
13:40, 22 ноября, 2023
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#Ижевск\n#Администрация Ижевска\n#Дмитрий Чистяков\n#школы\n#школьники\n#уборка снега
Фото: ИА "Сусанин"
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На улицу выводят весь состав снегоуборочной техники.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков разрешил школьникам не посещать школьные учреждения, а заниматься дома в период снегопада. 

Родители школьников могут сами решить, отправлять своих детей на уроки или нет. Если ребенок остался дома, родителю необходимо предупредить классного руководителя, который отправит ученику домашнее задание.

Непрерывный снегопад в Ижевске идёт уже второй день и вынуждает выводить на улицу весь состав снегоуборочной техники и бригады ручного труда. В приоритете дорожников — работы по расчистке основных магистралей. 

«Ситуация непростая, но все силы и ресурсы, которые есть в распоряжении муниципалитета, выведены на расчистку дорог и тротуаров. Техника работает круглосуточно, в часы пик машины уходят на пересменку и дозаправку, чтобы не создавать дополнительные проблемы на дорогах общественному и личному транспорту. У горожан нет оснований утверждать, что кто-то не вышел на работу», — заявил Дмитрий Чистяков.

Основная задача заключается в обеспечении беспрепятственной работы общественного транспорта, отмечает глава города.

Напоминаем, что ранее Дмитрий Чистяков сообщил о наложении моратория на платные парковки.

Также обращаем внимание, что горожане по вопросам зимней уборки улично-дорожной сети и придомовых территорий могут обратиться по телефонам городской диспетчерской службы — 072, с мобильных — 998-072.

13:40, 22 ноября, 2023
1169
0
#Ижевск\n#Администрация Ижевска\n#Дмитрий Чистяков\n#школы\n#школьники\n#уборка снега