Ижевским школьникам разрешили заниматься дома из-за погодных условий

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков разрешил школьникам не посещать школьные учреждения, а заниматься дома в период снегопада.

Родители школьников могут сами решить, отправлять своих детей на уроки или нет. Если ребенок остался дома, родителю необходимо предупредить классного руководителя, который отправит ученику домашнее задание.

Непрерывный снегопад в Ижевске идёт уже второй день и вынуждает выводить на улицу весь состав снегоуборочной техники и бригады ручного труда. В приоритете дорожников — работы по расчистке основных магистралей.

«Ситуация непростая, но все силы и ресурсы, которые есть в распоряжении муниципалитета, выведены на расчистку дорог и тротуаров. Техника работает круглосуточно, в часы пик машины уходят на пересменку и дозаправку, чтобы не создавать дополнительные проблемы на дорогах общественному и личному транспорту. У горожан нет оснований утверждать, что кто-то не вышел на работу», — заявил Дмитрий Чистяков.

Основная задача заключается в обеспечении беспрепятственной работы общественного транспорта, отмечает глава города.

Напоминаем, что ранее Дмитрий Чистяков сообщил о наложении моратория на платные парковки.

Также обращаем внимание, что горожане по вопросам зимней уборки улично-дорожной сети и придомовых территорий могут обратиться по телефонам городской диспетчерской службы — 072, с мобильных — 998-072.