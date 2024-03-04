В Глазове крыша жилого дома чуть не обрушилась из-за снега

Глазов. Удмуртия. В Глазове из-за скопившегося снега чуть не обрушилась крыша жилого дома. Об этом сообщил в соцсетях глава города Сергей Коновалов.

«Вечером воскресенья на телефон единой региональной информационно-справочной службы 122 поступил звонок от жителей дома по улице Сибирской, 130. Глазовчане, услышав характерный треск в области крыши, обратились с просьбой осмотреть кровлю», — рассказал градоначальник.

Он выехал с комиссией на место совместно со службой спасения, полицией, управляющей компанией. Спасатели предварительно обследовали кровлю и осмотрели несущие конструкции. Из-за возможности обрушения кровли жителям предложили эвакуироваться в помещения маневренного фонда, однако они приняли решение временно на ночь направиться к родным и друзьям.

Сергей Коновалов подчеркнула, что четырёхквартирный жилой дом на Сибирской, 130 признан аварийным в 2019 году. В нём проживает две семьи, ещё одна семья снимает квартиру у собственника.

«На данный момент службы проводят полное обследование кровли, расчистку и ограждение территории. Жители рассматривают возможность переезда в маневренный фонд — сегодня с ними продолжаем работу по подбору помещений», — рассказал Сергей Коновалов.

Он попросил управляющие компании ускориться с расчисткой кровель. Работы проводятся ежедневно, но необходимо увеличивать темп, нанимать больше бригад. Особое внимание обратить на аварийные дома. Работу эту практически завершили, но в случаях, где жители отказываются и не пускают специалистов проводить расчистку, надо срочно подключать полицию.