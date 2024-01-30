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Уходя от столкновения на дороге, школьный автобус вылетел в кювет в Удмуртии

12:15, 30 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Уходя от столкновения на дороге, школьный автобус вылетел в кювет в Удмуртии
12:15, 30 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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0
#Увинский район\n#автобус\n#дороги Удмуртии\n#уборка снега
Фото: unsplash.com (Daniel J. Schwarz)
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Никто из детей не пострадал. 

Ува. Удмуртия. Школьный автобус вылетел в кювет в Увинском районе Удмуртии, идя по маршруту «Подмой – Каркалай». Об этом сообщил в соцсетях глава района Владимир Головин.

«Да, к сожалению, у нас есть колейность, есть неровности, есть зауженность. В таких условиях, конечно, нужно соблюдать ПДД и скоростной режим. К сожалению, сегодня два автомобиля не разошлись на дороге и школьный автобус ушёл в кювет. Утром, совершая третий рейс по маршруту, автобус, пытаясь избежать аварии, выехал в кювет. Это произошло в том числе из-за попытки «проскочить» на узком участке. Дети в школьном автобусе не пострадали. В сопровождении учителей они доехали до школы», — рассказал глава района.

Он обратился к водителям автомобилей с просьбой уважать друг друга на дорогах. Особенно внимательно относиться, когда навстречу едут машины спецтехники и автобусы. 

«Уступайте, пожалуйста, им дорогу, потому что не везде сегодня расширены дороги до норматива. Сейчас мы принимаем все меры, чтобы привести всё в нормативное состояние», — обратился Владимир Головин.

12:15, 30 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
160
0
#Увинский район\n#автобус\n#дороги Удмуртии\n#уборка снега