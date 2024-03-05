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С подтопляемых территорий Ижевска дорожники вывезли более 50 тысяч кубометров снега

16:20, 05 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
С подтопляемых территорий Ижевска дорожники вывезли более 50 тысяч кубометров снега
16:20, 05 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
139
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега
Фото: скриншот видео Дмитрия Чистякова
139
0

Они убрали сугробы с 35 участков из 102.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с территорий, которые могут оказаться подтоплены во время паводка, вывезли более 50 тыс. куб. м снега. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков. 

Подрядчики третью неделю вывозят снег из частного сектора Первомайского и Ленинского районов. В ночь на 5 марта они также приступили к работам в Восточном посёлке. 

Отмечается, что с 4 марта в городе усилили бригады. Теперь в каждой есть погрузчик и три самосвала. Всего дорожникам нужно освободить от снега 102 участка, 35 из которых уже очищены.

В середине марта планируется начать вскрывать водопропускные трубы и водоотводные канавы, а также прочищать ливневую канализацию. Эти действия помогут воде уходить быстрее.

Все эти работы завершат до конца марта. 

16:20, 05 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
139
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега