С подтопляемых территорий Ижевска дорожники вывезли более 50 тысяч кубометров снега

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с территорий, которые могут оказаться подтоплены во время паводка, вывезли более 50 тыс. куб. м снега. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

Подрядчики третью неделю вывозят снег из частного сектора Первомайского и Ленинского районов. В ночь на 5 марта они также приступили к работам в Восточном посёлке.

Отмечается, что с 4 марта в городе усилили бригады. Теперь в каждой есть погрузчик и три самосвала. Всего дорожникам нужно освободить от снега 102 участка, 35 из которых уже очищены.

В середине марта планируется начать вскрывать водопропускные трубы и водоотводные канавы, а также прочищать ливневую канализацию. Эти действия помогут воде уходить быстрее.

Все эти работы завершат до конца марта.