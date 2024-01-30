В Восточный поселок Ижевска зайдет новый субподрядчик для уборки снега 

Ижевск. Удмуртия. К обслуживанию Восточного посёлка Ижевска приступит новый субподрядчик — Ижавтоснаб. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил мэр города Дмитрий Чистяков.

Глава Ижевска отметил, что приходит много обращений от жителей по Восточному поселку и Культбазе. Среди основных жалоб — вывоз снега, колейность и некачественная уборка.

Новый субподрядчик имеет большой опыт зимнего содержания в частном секторе. «Рассчитываем, что такая перестановка повысит качество уборки в Восточном поселке», — добавил Дмитрий Чистяков.

Также мэр обозначил главную задачу на текущие снегопады — не допустить образования колейностей. Кроме того, глава города обратился ко всем водителям с убедительной просьбой не парковаться на обочинах дорог, так как это мешает работе спецтехники.

Посмотреть расписание уборок можно здесь.