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В Восточный поселок Ижевска зайдет новый субподрядчик для уборки снега 

16:10, 30 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Восточный поселок Ижевска зайдет новый субподрядчик для уборки снега 
16:10, 30 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
85
0
#уборка снега\n#подрядчик\n#Восточный\n#Ижевск
Фото: ИА «Сусанин»
85
0

Сейчас приходит много обращений от местных жителей по поводу расчистки улиц.

Ижевск. Удмуртия. К обслуживанию Восточного посёлка Ижевска приступит новый субподрядчик — Ижавтоснаб. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил мэр города Дмитрий Чистяков.

Глава Ижевска отметил, что приходит много обращений от жителей по Восточному поселку и Культбазе. Среди основных жалоб — вывоз снега, колейность и некачественная уборка.

Новый субподрядчик имеет большой опыт зимнего содержания в частном секторе. «Рассчитываем, что такая перестановка повысит качество уборки в Восточном поселке», — добавил Дмитрий Чистяков.

Также мэр обозначил главную задачу на текущие снегопады — не допустить образования колейностей. Кроме того, глава города обратился ко всем водителям с убедительной просьбой не парковаться на обочинах дорог, так как это мешает работе спецтехники.

Посмотреть расписание уборок можно здесь.

16:10, 30 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
85
0
#уборка снега\n#подрядчик\n#Восточный\n#Ижевск