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После проверки прокуратуры «Удмуртавтодорстрой» очистил от снега обочину дороги Сюмси-Ува

13:55, 19 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
После проверки прокуратуры «Удмуртавтодорстрой» очистил от снега обочину дороги Сюмси-Ува
13:55, 19 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
567
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#Сюмси\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#Удмуртавтодорстрой\n#Прокуратура
Фото: unsplash.com (Kristaps Grundsteins)
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Более 50% ширины обочины были завалены снегом.

Сюмси. Удмуртия. В Удмуртии после прокурорской проверки «Удмуртавтодорстрой» надлежаще очистил дорогу Сюмси-Ува от деревни Малая Инга. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

Ранее по обращению жительницы села Сюмси прокурор проверил, как в Сюмсинском районе исполняют законодательство в сфере безопасности дорожного движения. 

Выяснилось, что организация «Управление автомобильными дорогами» заключила госконтракт с «Удмуртавтодорстроем» на содержание дороги и искусственных сооружений. Во время снегопадов подрядчик не принял достаточных мер по очистке дороги Сюмси-Ува от деревни Малая Инга. Обочина оказалась почищена меньше, чем на 50% от ширины. 

«Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики» получило представление. После обочину привели в порядок, а виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. 

13:55, 19 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
567
0
#Сюмси\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#Удмуртавтодорстрой\n#Прокуратура