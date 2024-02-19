После проверки прокуратуры «Удмуртавтодорстрой» очистил от снега обочину дороги Сюмси-Ува

Сюмси. Удмуртия. В Удмуртии после прокурорской проверки «Удмуртавтодорстрой» надлежаще очистил дорогу Сюмси-Ува от деревни Малая Инга. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Ранее по обращению жительницы села Сюмси прокурор проверил, как в Сюмсинском районе исполняют законодательство в сфере безопасности дорожного движения.

Выяснилось, что организация «Управление автомобильными дорогами» заключила госконтракт с «Удмуртавтодорстроем» на содержание дороги и искусственных сооружений. Во время снегопадов подрядчик не принял достаточных мер по очистке дороги Сюмси-Ува от деревни Малая Инга. Обочина оказалась почищена меньше, чем на 50% от ширины.

«Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики» получило представление. После обочину привели в порядок, а виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.