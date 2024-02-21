В Каракулинском районе Удмуртии появился первый пескотряс

Каракулино. Удмуртия. Новое пескоразбрасывающее оборудование приобрели в Каракулинском районе Удмуртии. Об этом сообщил во время прямого эфира в соцсетях глава района Михаил Белёвцев в среду, 21 февраля.

С вопросом к нему обратилась жительница деревни Боярка, говоря о расширении дороги: «Дорога с горы вниз к школе расширена, спасибо большое! Есть ли возможность хотя бы самый крутой спуск-подъём отсыпать, чтобы предотвратить образование гололёда?»

Михаил Белёвцев ответил, что пока холодно, пескосоляной смесью посыпать бесполезно, гололёд на спуске будут убирать гусеничным трактором. Реагенты же разбросают, когда станет теплее.

«Жители райцентра, наверное, сегодня уже видели аппарат для разбрасывания пескосоляной смеси. Подрядчик приобрёл его после Нового года. Теперь у нас есть в районе такой аппарат. Поэтому теперь не будем ходить, никого упрашивать, будем сами по мере необходимости обрабатывать», — поделился радостной новостью с земляками глава района.