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После проверки прокуратуры администрация Красногорского района расчистила подъезды к площадкам ТКО

17:50, 14 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
После проверки прокуратуры администрация Красногорского района расчистила подъезды к площадкам ТКО
17:50, 14 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Красногорское\n#Удмуртия\n#мусор\n#Прокуратура\n#уборка снега
Фото: elements.envato.com (photovs)
368
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Из-за скопившегося снега мусоровозы не могли забрать отходы.

Красногорское. Удмуртия. После проверки прокуратуры в селе Красногорское восстановили график вывоза твёрдых коммунальных отходов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

Ранее прокурор проверил, как муниципалитет организует вывоз мусора. Выяснилось, что после обильных снегопадов в селе Красногорское не были расчищены пути к площадкам ТКО. В результате подъезд мусоровозов был затруднён. 

Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Главе района внесли представление. После его рассмотрения в населенном пункте расчистили подъездные пути к местам накопления мусора. Благодаря этому подрядчик смог восстановить график вывоза твердых коммунальных отходов. 

17:50, 14 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
368
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#мусор\n#Прокуратура\n#уборка снега