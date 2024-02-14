После проверки прокуратуры администрация Красногорского района расчистила подъезды к площадкам ТКО

Красногорское. Удмуртия. После проверки прокуратуры в селе Красногорское восстановили график вывоза твёрдых коммунальных отходов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Ранее прокурор проверил, как муниципалитет организует вывоз мусора. Выяснилось, что после обильных снегопадов в селе Красногорское не были расчищены пути к площадкам ТКО. В результате подъезд мусоровозов был затруднён.

Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Главе района внесли представление. После его рассмотрения в населенном пункте расчистили подъездные пути к местам накопления мусора. Благодаря этому подрядчик смог восстановить график вывоза твердых коммунальных отходов.