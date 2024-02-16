Для борьбы с гололедицей и снегом города Удмуртии дополнительно получили 301 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. Городам Удмуртии дополнительно выделены деньги для борьбы с гололедицей и снегом. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачёв на встрече с общественниками рассказал, что республика направила еще 301 млн рублей на закупку противогололедных материалов и работы по вывозу снега.

«Это связано, в первую очередь, с работой по повышению безопасности движения, а также с подготовкой к паводку и аварийному ямочному ремонту. Поскольку при таянии снега ручьи могут мешать выполнению аварийного ремонта дорожного полотна», — пояснил Алексей Горбачев.

Также для борьбы с осадками подрядчики планируют частично обновить машины, используемые во время зимнего содержания дорог.

«Критиковать работу дорожников, конечно, можно. Но нужно понимать, что одно дело, если выпадение снежной массы распределено по всему зимнему периоду, как в прошлом году, и совсем другое — если это выпало одномоментно. Тут, конечно, будет большая проблема. Невозможно и нецелесообразно городу держать техники в два раза больше, с учетом, что в следующем году она может вовсе не пригодиться и будет просто стоять», — заявил депутат Гордумы Ижевска, руководитель рабочей группы по контролю за содержанием улично-дорожной сети Ижевска Борис Ломаев.

Алексей Горбачев отметил, что, несмотря на все трудности, дорожные службы справились с последним снегопадом. Это показывает отсутствие остановок движения общественного транспорта. Ограничения вводились только по региональным и федеральным трассам для грузовых транзитных автомобилей и междугородних автобусов.