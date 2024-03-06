За первые два месяца зимы в Удмуртии вышло из строя более 40% снегоуборочной техники

Ижевск. Удмуртия. Заместитель председателя правительства Удмуртии Игорь Асабин заявил, что главный подрядчик по содержанию дорог «Удмуртавтодорстрой» недостаточно эффективно выполнил свою работу зимой. Об этом он рассказал журналистам на брифинге 6 марта.

«В первую очередь, это связано с тем, что они оказались не готовы к такой насыщенной зиме, к таким сильным нагрузкам, и это чувствовалось во всём», — заявил Игорь Асабин.

Он отметил, что за первые два месяца зимы у подрядчика вышло из строя более 40% техники. Из-за круглосуточных работ машины быстро ломались. Также выявился недостаток специалистов, которые могут работать на дорожной технике.

Но, несмотря на это, вице-премьер считает, что при помощи всех подрядчиков Удмуртия справилась со снегопадами. Отмечается, что за всю зиму не было допущено остановок общественного транспорта. Всего на дорогах региона было использовано более 109 тыс. т противогололёдных материалов.

«Из прошедшей зимы мы делаем определенные выводы на предстоящий период. В первую очередь, это связано с тем, что нам необходимо дополнительно покупать специализированную технику, работать с кадрами в преддверии нового зимнего периода и готовиться к таким серьёзным осадкам», — прокомментировал Игорь Асабин.