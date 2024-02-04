В Ижевске после сообщений жителей очистили от снега дорогу до микрорайона «Люлли»

Ижевск. Удмуртия. Дорожные службы провели расчистку дороги, ведущей от Ижевского тракта до микрорайона «Люлли». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Ранее местные жители прислали несколько сообщений о ненормативном состоянии дороги. Они отмечали, что по этому пути ездит общественный транспорт и школьный автобус.

В результате дорожники приехали на объект 3 февраля. Они расчистили проезжую часть от снега и обработали её песко-соляной смесью, чтобы предотвратить образование снежного наката и наледи.

Когда реагент подействует и растопит уплотненный снег, специалисты вновь очистят дорогу.