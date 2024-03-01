В Ижевске определят подрядчика для содержания платных парковок

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске будет определён отдельный подрядчик, который займется содержанием платных парковок. Об этом рассказал глава города Дмитрий Чистяков во время прямого эфира в своих соцсетях.

Текущей зимой из-за большого количества снега платные парковки оказались не очищены. В результате с 18 января в городе действует мораторий на оплату использования этих парковочных пространств.

Дмитрий Чистяков заявил, что такая ситуация сложилась из-за того, что в заключённом контракте на очистку улиц не была предусмотрена уборка платных парковок.

«Можно ринуться искать виноватых, но это случилось, и надо исправить. Мы новым контрактом это исправим, и в следующие годы у нас будет по-другому», — заявил глава города.

Отдельный контракт на уборку этих территорий планируется заключить в июле 2024 года.

«Я уверен, что это позволит нам не вводить подобные моратории, а работать в круглогодичном формате», — прокомментировал Дмитрий Чистяков.

Напомним, что в Ижевске также запланировали модернизацию проекта «Единое парковочное пространство».