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В Ижевске определят подрядчика для содержания платных парковок

18:02, 01 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске определят подрядчика для содержания платных парковок
18:02, 01 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#платные парковки\n#подрядчик\n#уборка снега\n#планы
Фото: ИА «Сусанин»
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Он будет следить за состоянием этих территорий круглый год.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске будет определён отдельный подрядчик, который займется содержанием платных парковок. Об этом рассказал глава города Дмитрий Чистяков во время прямого эфира в своих соцсетях. 

Текущей зимой из-за большого количества снега платные парковки оказались не очищены. В результате с 18 января в городе действует мораторий на оплату использования этих парковочных пространств. 

Дмитрий Чистяков заявил, что такая ситуация сложилась из-за того, что в заключённом контракте на очистку улиц не была предусмотрена уборка платных парковок.

«Можно ринуться искать виноватых, но это случилось, и надо исправить. Мы новым контрактом это исправим, и в следующие годы у нас будет по-другому», — заявил глава города.

Отдельный контракт на уборку этих территорий планируется заключить в июле 2024 года. 

«Я уверен, что это позволит нам не вводить подобные моратории, а работать в круглогодичном формате», — прокомментировал Дмитрий Чистяков. 

Напомним, что в Ижевске также запланировали модернизацию проекта «Единое парковочное пространство».

18:02, 01 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
115
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#платные парковки\n#подрядчик\n#уборка снега\n#планы