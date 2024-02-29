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Тысячу кубометров снега вывозят ежедневно из частного сектора Ленинского района Ижевска

08:30, 29 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Тысячу кубометров снега вывозят ежедневно из частного сектора Ленинского района Ижевска
08:30, 29 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
31
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#уборка снега\n#Ижевск
Фото: ИА «Сусанин»
31
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С понедельника восемь бригад будут убирать снег в привокзальном микрорайоне.

Ижевск. Удмуртия. С понедельника, 4 марта, восемь бригад будут убирать снег в привокзальном микрорайоне Ижевска. В каждой из них будет фронтальный погрузчик и три самосвала. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков на своей странице «ВКонтакте».

Сейчас с территории частного сектора Ленинского района вывозят около тысячи кубометров снега ежедневно.

В Ленинском районе расчищают привокзальные улицы, район Лесозавода и другие территории, подверженные подтоплению талыми водами, отмечает Дмитрий Чистяков. По его мнению, все эти меры позволят снизить риск последствия большой воды.

Напомним, ранее дорожники также приступили к вывозу снега из Первомайского района.

08:30, 29 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
31
0
#уборка снега\n#Ижевск