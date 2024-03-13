Службу благоустройства Ижевска оштрафовали на 100 000 рублей за плохую очистку дорог от снега

Ижевск. Удмуртия. Жалобы горожан стали основанием для проведения проверки исполнения службой благоустройства Ижевска законодательства о безопасности дорожного движения в части уборки снега с городских улиц. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В ходе проверки выявлено, что на 50 участках имеется ненормативный слой рыхлого снега, снежные валы на остановках общественного транспорта, а также скользкость на проезжих частях.

В результате службу благоустройства привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 100 тыс. рублей. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.