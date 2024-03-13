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Службу благоустройства Ижевска оштрафовали на 100 000 рублей за плохую очистку дорог от снега

15:00, 13 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Службу благоустройства Ижевска оштрафовали на 100 000 рублей за плохую очистку дорог от снега
15:00, 13 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
189
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега
Фото: ИА «Сусанин»
189
0

Нарушения выявлены на 50 участках городских улиц.

Ижевск. Удмуртия. Жалобы горожан стали основанием для проведения проверки исполнения службой благоустройства Ижевска законодательства о безопасности дорожного движения в части уборки снега с городских улиц. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В ходе проверки выявлено, что на 50 участках имеется ненормативный слой рыхлого снега, снежные валы на остановках общественного транспорта, а также скользкость на проезжих частях.

В результате службу благоустройства привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 100 тыс. рублей. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

15:00, 13 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
189
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега