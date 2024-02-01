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Минздрав Удмуртии прокомментировал информацию, что скорая не могла добраться до инвалида в Ижевске

17:15, 01 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Минздрав Удмуртии прокомментировал информацию, что скорая не могла добраться до инвалида в Ижевске
17:15, 01 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
303
0
#Ижевск\n#инвалиды\n#уборка снега
Фото: ИА "Сусанин"
303
0

В соцсетях и СМИ утверждалось, что медикам несколько дней мешал неубранный снег на улице Фронтовой.

Ижевск. Удмуртия. Мать 18-летнего инвалида с улицы Фронтовой в Ижевске не вызывала скорую ни в декабре, ни в январе. Об этом «Сусанину» сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Напомним, в конце января Александр Бастрыкин взял на контроль информацию, что на улице Фронтовой скорая несколько дней не может доехать до 18-летнего инвалида из-за снега на дороге.

«Пациент, о котором идёт речь, действительно зарегистрирован и проживает на улице Фронтовой в Ижевске с матерью. В телефонном разговоре с сотрудником Минздрава Удмуртии женщина отметила, что в декабре 2023 года и в январе 2024 года службу скорой помощи не вызывала», — говорится в ответе и. о. министра здравоохранения УР Сергея Багина.

Данная информация подтверждается также журналами вызовов АУЗ «Станция скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения УР», согласно которым, вызовов с данного адреса не поступало. Застревания автомобилей при вызовах на другие адреса по улице Фронтовой не было.

По информации ССМП, зимой 2023-2024 годов из-за большого количества выпавших осадков периодически происходят случаи застревания спецавтомобилей, отметили в Минздраве Удмуртии. 

При невозможности самостоятельного выезда бригада сообщает об этом старшему врачу оперативной службы и вызывает на себя техническую службу ССМП. Если в автомобиле присутствует пациент, для его транспортировки вызывается ещё одна бригада. Также в отдельных случаях сотрудники станции имеют право обращаться в ГУ МЧС РФ по Удмуртии.

Случаев летальных исходов из-за застревания спецтранспорта СМП не зарегистрировано.

17:15, 01 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
303
0
#Ижевск\n#инвалиды\n#уборка снега