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Александр Бастрыкин взял на контроль состояние снегоуборки в Ижевске на улице Фронтовой

14:20, 26 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Александр Бастрыкин взял на контроль состояние снегоуборки в Ижевске на улице Фронтовой
14:20, 26 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
385
0
#Ижевск\n#инвалиды\n#уборка снега
Фото: kremlin.ru
385
0

Несколько дней скорая не может доехать до 18-летнего инвалида из-за снега на дороге.

Ижевск. Удмуртия. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по информации о нарушении прав инвалида в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Внимание главы Следственного комитета обращено на публикации в СМИ и социальной сети о ненадлежащей очистке дороги в Ижевске. В результате скорая помощь несколько дней не может прибыть к 18-летнему инвалиду, проживающему на улице Фронтовой. Отмечается, что у молодого человека регулярно происходят эпилептические приступы и панические атаки, однако его мать вынуждена оказывать ему необходимую помощь самостоятельно. 

В СУ СК России по Удмуртской Республике организована процессуальная проверка. 

Главный следователь страны поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по УР Рустаму Тугушеву представить доклад о её промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

14:20, 26 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
385
0
#Ижевск\n#инвалиды\n#уборка снега