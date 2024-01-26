Александр Бастрыкин взял на контроль состояние снегоуборки в Ижевске на улице Фронтовой

Ижевск. Удмуртия. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по информации о нарушении прав инвалида в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Внимание главы Следственного комитета обращено на публикации в СМИ и социальной сети о ненадлежащей очистке дороги в Ижевске. В результате скорая помощь несколько дней не может прибыть к 18-летнему инвалиду, проживающему на улице Фронтовой. Отмечается, что у молодого человека регулярно происходят эпилептические приступы и панические атаки, однако его мать вынуждена оказывать ему необходимую помощь самостоятельно.

В СУ СК России по Удмуртской Республике организована процессуальная проверка.

Главный следователь страны поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по УР Рустаму Тугушеву представить доклад о её промежуточных результатах и принятом по итогам решении.