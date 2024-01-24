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В Удмуртии 25 и 26 января пройдут субботники по уборке снега

12:45, 24 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии 25 и 26 января пройдут субботники по уборке снега
12:45, 24 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
276
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#субботник
Фото: ИА «Сусанин»
276
0

Глава Удмуртии призвал подключиться всех, «для кого дом не заканчивается на пороге».

Ижевск. Удмуртия. 25 и 26 января в Удмуртии пройдут субботники по уборке снега на объектах, где не может пройти тяжёлая техника. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Глава региона призвал подключиться глав городов и районов, предприятия, государственных и муниципальных служащих.

«Всех, для кого «дом» не заканчивается на пороге», — подчеркнул Бречалов.

Глава Удмуртии поблагодарил тех, кто уже добровольно выходил на помощь в борьбе с выпавшим снегом. 

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12:45, 24 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
276
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#субботник