Житель Ижевска подозревается в кражах материалов со строек домов

Завьялово. Удмуртия. Ижевчанина подозревают в кражах из строящихся домов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Обе кражи произошли в августе 2023 года в деревне Старое Михайловское. С одного участка пропала бетономешалка и 15 мешков цемента, а на другом участке недосчитались стройматериалов: песка, кирпичей и пеноплекса. В сумме был нанесен ущерб стоимостью более 80 тыс. рублей.

Сотрудники полиции смогли установить личность подозреваемого, им оказался 31-летний мужчина, который ранее работал на одном из этих объектов. Установлено, что все стройматериалы он вывез на микроавтобусе и продал знакомым.

В настоящее время полиция изъяла часть похищенного. С подозреваемого взяли подписку о невыезде. За совершенное преступление суд может лишить его свободы на срок до 5 лет.