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Житель Ижевска подозревается в кражах материалов со строек домов

17:25, 25 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Житель Ижевска подозревается в кражах материалов со строек домов
17:25, 25 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
44
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#кража\n#строительство
Фото: unsplash.com (Mufid Majnun)
44
0

Ранее он работал на одном из этих объектов.

Завьялово. Удмуртия. Ижевчанина подозревают в кражах из строящихся домов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

Обе кражи произошли в августе 2023 года в деревне Старое Михайловское. С одного участка пропала бетономешалка и 15 мешков цемента, а на другом участке недосчитались стройматериалов: песка, кирпичей и пеноплекса. В сумме был нанесен ущерб стоимостью более 80 тыс. рублей. 

Сотрудники полиции смогли установить личность подозреваемого, им оказался 31-летний мужчина, который ранее работал на одном из этих объектов. Установлено, что все стройматериалы он вывез на микроавтобусе и продал знакомым. 

В настоящее время полиция изъяла часть похищенного. С подозреваемого взяли подписку о невыезде. За совершенное преступление суд может лишить его свободы на срок до 5 лет. 

17:25, 25 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
44
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#кража\n#строительство