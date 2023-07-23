В Японском море завершились российско-китайские военно-морское учения

Владивосток. Приморский край. Моряки Тихоокеанского флота отработали условные боевые задачи совместно с военнослужащим ВМС Китая. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ТОФ, с 20 по 23 июля в акватории Японского моря состоялись российско-китайские военно-морские учения «Север/Взаимодействие-2023».

По сообщению представительства флота, в ходе учения выполнено около 20 боевых упражнений, в том числе совместные артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям.

ВМФ России на учениях задействовал большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Гремящий», а также суда обеспечения. От военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая были выделены эскадренные миноносцы «Цицикар» и «Гуйян», сторожевые корабли «Цзаочжуан» и «Жичжао».

По данным ТОФ, в ходе учения российские и китайские экипажи отработали противолодочные задачи и ведение морского боя, средства ПВО, морское и воздушное конвоирование судов, совершенствовали навыки по организации охраны и обороны кораблей на незащищенном рейде.

После завершения учений корабли РФ и КНР взяли курс на Владивосток.