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Ижевский концерн «Калашников» начал поставки новой армейской формы

12:15, 05 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
Ижевский концерн «Калашников» начал поставки новой армейской формы
12:15, 05 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
47
0
#Ижевск\n#Концерн «Калашников»\n#одежда\n#Минобороны
Фото: vk.com/kalashnikovgrp
47
0

Всесезонный комплект из девяти позиций выполнен в расцветке «Мультикам».

Ижевск. Удмуртия. Предприятия ижевского концерна «Калашников» начали поставки обновленного комплекта полевой формы для Вооруженных сил России. Обмундирование отличается новой расцветкой и улучшенными характеристиками, сообщается на сайте концерна.

Всесезонный комплект полевого обмундирования (ВКПО 3.0) разработан компанией «Триада-ТКО» совместно со специалистами вещевого управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны России.

В набор армейской одежды образца 2022 года входят флисовое термобелье и кофта, 4 костюма: летний (включая боевую рубашку), демисезонный, влаговетрозащитный и зимний утепленный; а также летняя фуражка, демисезонная шапка и зимний шарф.

Камуфляжный комплект нового поколения выполнен в расцветке MultiCam, имеет повышенную эргономику и изготовлен из материалов с улучшенными свойствами.

12:15, 05 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
47
0
#Ижевск\n#Концерн «Калашников»\n#одежда\n#Минобороны