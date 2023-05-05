Ижевский концерн «Калашников» начал поставки новой армейской формы

Ижевск. Удмуртия. Предприятия ижевского концерна «Калашников» начали поставки обновленного комплекта полевой формы для Вооруженных сил России. Обмундирование отличается новой расцветкой и улучшенными характеристиками, сообщается на сайте концерна.

Всесезонный комплект полевого обмундирования (ВКПО 3.0) разработан компанией «Триада-ТКО» совместно со специалистами вещевого управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны России.

В набор армейской одежды образца 2022 года входят флисовое термобелье и кофта, 4 костюма: летний (включая боевую рубашку), демисезонный, влаговетрозащитный и зимний утепленный; а также летняя фуражка, демисезонная шапка и зимний шарф.

Камуфляжный комплект нового поколения выполнен в расцветке MultiCam, имеет повышенную эргономику и изготовлен из материалов с улучшенными свойствами.