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В Воткинске прекратили уголовное дело из-за смерти обвиняемого в ДТП

16:50, 27 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
В Воткинске прекратили уголовное дело из-за смерти обвиняемого в ДТП
16:50, 27 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#суд\n#уголовное дело\n#ДТП\n#смерть
Фото: twenty20.com
355
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Мужчина устроил автомобильную аварию, в которой скончался.

Воткинск. Удмуртия. Воткинский районный суд 19 января 2022 года прекратил уголовное дело в связи со смертью обвиняемого. Об этом сообщает пресс-служба Воткинского районного суда Удмуртской Республики. 

Ранее на дороге «Ижевск — Воткинск» на территории Воткинского района произошла авария. Подсудимый управлял автомобилем SKODA KAROQ и столкнулся с передней частью автомобиля MAN TGA, который ехал по своей полосе. В результате ДТП обвиняемый получил травмы, от которых скончался на месте. Также телесные повреждение получила пассажир SKODA KAROQ.

Представитель обвиняемого возражала против закрытия дела и настаивала на невиновности устроившего ДТП.

В ходе судебного разбирательства были установлены все обстоятельства происшедшего и выяснена степень вины зачинщика аварии. Так как суд не нашел оснований для реабилитации умершего обвиняемого, то прекратил уголовное дело на основании пункта 4 части 1 статьи 24 («Смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего») и части 1 статьи 254 УПК России («Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в судебном заседании»).

16:50, 27 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
355
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#суд\n#уголовное дело\n#ДТП\n#смерть