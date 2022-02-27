В Воткинске прекратили уголовное дело из-за смерти обвиняемого в ДТП

Воткинск. Удмуртия. Воткинский районный суд 19 января 2022 года прекратил уголовное дело в связи со смертью обвиняемого. Об этом сообщает пресс-служба Воткинского районного суда Удмуртской Республики.

Ранее на дороге «Ижевск — Воткинск» на территории Воткинского района произошла авария. Подсудимый управлял автомобилем SKODA KAROQ и столкнулся с передней частью автомобиля MAN TGA, который ехал по своей полосе. В результате ДТП обвиняемый получил травмы, от которых скончался на месте. Также телесные повреждение получила пассажир SKODA KAROQ.

Представитель обвиняемого возражала против закрытия дела и настаивала на невиновности устроившего ДТП.

В ходе судебного разбирательства были установлены все обстоятельства происшедшего и выяснена степень вины зачинщика аварии. Так как суд не нашел оснований для реабилитации умершего обвиняемого, то прекратил уголовное дело на основании пункта 4 части 1 статьи 24 («Смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего») и части 1 статьи 254 УПК России («Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в судебном заседании»).