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Удмуртия стала самым экспортным регионом на eBay

17:15, 08 декабря, 2020
Аграфена Костромская
Удмуртия стала самым экспортным регионом на eBay
17:15, 08 декабря, 2020
Аграфена Костромская
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#eBay\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
232
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За год из республики за рубеж экспортировали 177,5 тыс. товаров.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская Республика стала первой среди регионов России (после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга) по экспортной активности в eBay. Об этом сообщает пресс-служба компании. 
Торговая площадка eBay 7 декабря запустила интерактивную карту с рейтингом экспортной активности в российских регионах. Под «экспортной активностью» понимается количество экспортёров и товаров, проданных за рубеж. Данные на карте представлены за год и будут обновляться каждый квартал. 
Согласно рейтингу, самым активным регионом по экспорту товаров за рубеж стала Москва — более 574 тыс. товаров, следом идёт Санкт-Петербург — чуть более 400 тыс. товаров, далее — Московская область со 182 тыс. товаров. В Удмуртии этот показатель составил 177,5 тыс. товаров. Следует отметить, что, помимо нашего региона, более 100 тыс. товаров экспортировали только из Краснодарского края.
17:15, 08 декабря, 2020
Аграфена Костромская
232
0
#eBay\n#Удмуртия