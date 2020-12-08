Удмуртия стала самым экспортным регионом на eBay

За год из республики за рубеж экспортировали 177,5 тыс. товаров.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская Республика стала первой среди регионов России (после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга) по экспортной активности в eBay. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Торговая площадка eBay 7 декабря запустила интерактивную карту с рейтингом экспортной активности в российских регионах. Под «экспортной активностью» понимается количество экспортёров и товаров, проданных за рубеж. Данные на карте представлены за год и будут обновляться каждый квартал.